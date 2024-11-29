Taksilere Acil Durum Butonu Zorunluluğu - Son Dakika
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Yerel

Taksilere Acil Durum Butonu Zorunluluğu

Acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getiren trafik yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

29.11.2024 04:14
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Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikler Resmi Gazete'de yayımlandı, taksilere acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğe göre teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek. Belgenin bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek. Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek. Kameralar ise en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikler ile ise D sınıfı sürücü belgesi için en az iki yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık sürücü belgesine sahip olma şartı aranacak. Ayrıca her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Yerel, Son Dakika

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