Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu - Son Dakika
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Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim'de hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler çeşitli yöntemlerle güneşten korunmaya çalıştı. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hayvanlar için ise meydanda bulunan süs havuzları serinleme noktası oldu.

23.07.2024 09:33
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Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Kavurucu sıcaktan dolayı yerli ve yabancı turistler gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Hayvanlar için ise meydanda bulunan süs havuzları serinleme noktası oldu. Bir vatandaş köpeği ile çıkmış olduğu yürüyüşte, köpeğini süs havuzunda yürüterek serinlemesine yardımcı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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