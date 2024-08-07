Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu

Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistlerin bazıları gölgelik ve ağaçlık alanlara sığınırken, bazıları ise şemsiye ile güneşten korundu. Sıcak havadan bunalan bir simit satıcısı ise buz kalıbına sarılarak serinlemeye çalıştı.

07.08.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistlerin bazıları gölgelik ve ağaçlık alanlara sığınırken, bazıları ise şemsiye ile güneşten korundu. Sıcak havadan bunalan bir simit satıcısı ise buz kalıbına sarılarak serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 28 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Taksim Meydanı'nda bulunan simit satıcısı Veysi Maskan ise bunaltıcı sıcağa dayanamayıp buz kalıbına sarıldı. Hayvanlar için ise meydanda bulunan süs havuzları serinleme noktası oldu.

"Buz bile fayda etmiyor"

Buz kalıbına sarılan Veysi Maskan, "Aşırı derecede sıcak burada çalışıyorum. Bu buz bile fayda etmiyor aşırı derecede sıcak. Buz da yetmiyor, birazdan bu da erir biter. Kaç yıldır buradayım, burada çalışıyorum böyle bir sıcak görmedim. Buzlar eriyor, baksana 2 dakikada buz nasıl eridi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Taksim, Simit, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 00:23:13. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement