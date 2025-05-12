Talas Antika Pazarı, Nostalji Tutkunlarını Buluşturdu - Son Dakika
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Talas Antika Pazarı, Nostalji Tutkunlarını Buluşturdu

Talas Antika Pazarı, Nostalji Tutkunlarını Buluşturdu

Talas ilçesindeki Antika Pazarı, her ayın ikinci pazar günü nostalji meraklılarına ev sahipliği yaparak, tarihi atmosferini ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazesi ile antika tutkunlarının ilgisini çeken pazar, Kayseri'nin önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldi.

12.05.2025 12:29  Güncelleme: 12:31
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Tarihi Talas ilçesinde, kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen Antika Pazarı; Mayıs ayında da geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamları ziyaretçilerine sundu. Pazar, tarihi dokusuyla dikkat çeken Talas'ta yine antika ve nostalji tutkunlarının buluşma noktası oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Kayseri'ye kazandırdığı, ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanı'nda başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde başarıyla sürdürüyor. Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan pazarda, halı, kilim ve seccadelerden tespihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuldu. Pazar, Kayseri'den olduğu kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen antika satıcılarının da yoğun ilgi gösterdiği bir platform haline geldi. Bu özelliğiyle, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alan Talas Antika Pazarı, ziyaretçilerine hem alışveriş yapma hem de kültürel bir gezi deneyimi yaşattı.

Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, hafta sonu da yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşattı. Antika tutkunları, geçmişin büyülü atmosferini doyasıya yaşama ve nadide parçaları keşfetme fırsatı buldu. Talas Antika Pazarı, her ayın ikinci pazar günü Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde tarih ve nostalji severleri ağırlamaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Antika Pazarı, Nostalji Tutkunlarını Buluşturdu - Son Dakika

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