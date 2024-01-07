Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın 100 Ağartan Projeleri tamamlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 2019 seçimleri öncesinde açıkladığı '100 Ağartan Projeler', aradan geçen 5 yılın ardından 214 olarak tamamlandı.

Hizmet ve yatırım dolu bir 5 yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Yalçın, Talaslılara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; "Talas'ta hizmet ve yatırımla geçen bir 5 yıl geride kaldı. Bu süreçte 7/24 Kütüphaneden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına, Mevlana Meydanından Şeffaf Odaya, Pati Evi'ne, Hayır Çarşısına kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik. 2019 yılı seçimleri öncesinde açıkladığımız 100 Ağartan Projeleri ikiye katladık. Bugün geldiğimiz noktada, 5 yıl içerisinde toplam 214 projeyi hizmet ve yatırıma dönüştürmenin, dolayısıyla hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Yalçın sözlerini; "Bize güvenen ve desteklerini esirgemeyen tüm kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ