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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Ağartan Projeleri tamamlandı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Ağartan Projeleri tamamlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 seçimleri öncesinde açıkladığı '100 Ağartan Projeler'in 5 yılın ardından 214 olarak tamamlandığını duyurdu. Başkan Yalçın, Talaslılara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve projelerin hizmet ve yatırıma dönüştürülmesinin gururunu paylaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın 100 Ağartan Projeleri tamamlandı
07.01.2024 - 10:31,
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 2019 seçimleri öncesinde açıkladığı '100 Ağartan Projeler', aradan geçen 5 yılın ardından 214 olarak tamamlandı.

Hizmet ve yatırım dolu bir 5 yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Yalçın, Talaslılara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; "Talas'ta hizmet ve yatırımla geçen bir 5 yıl geride kaldı. Bu süreçte 7/24 Kütüphaneden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına, Mevlana Meydanından Şeffaf Odaya, Pati Evi'ne, Hayır Çarşısına kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik. 2019 yılı seçimleri öncesinde açıkladığımız 100 Ağartan Projeleri ikiye katladık. Bugün geldiğimiz noktada, 5 yıl içerisinde toplam 214 projeyi hizmet ve yatırıma dönüştürmenin, dolayısıyla hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Yalçın sözlerini; "Bize güvenen ve desteklerini esirgemeyen tüm kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Ağartan Projeleri tamamlandı - Son Dakika
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