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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulaması 103. haftasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nu ağırladı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulaması 103. haftasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nu ağırladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulaması, 103. haftasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nu konuk etti. Milletvekili Çopuroğlu, vatandaşların taleplerini dinleyerek uygulamayı başarılı bulduğunu belirtti. İkili daha sonra Mevlana Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti ve Genç Ofis'te gençlerle fikir alışverişinde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulaması 103. haftasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu\'nu ağırladı
04.01.2024 - 11:24,
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği "Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa" uygulaması 103. haftasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nu ağırladı.

Kayseri'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük, Türkiye'nin ise 7. büyük mahallesi olan Mevlana'ya kurulan Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa uygulaması dikkat çekmeye devam ediyor.

Şeffaf Odaya gelen Milletvekili Çopuroğlu, burada Başkan Yalçın ile birlikte vatandaşlardan gelen talepleri dinledi. Taleplerin ardından değerlendirmede bulunan Çopuroğlu, Şeffaf odanın çok başarılı bir uygulama olduğunu belirterek Başkan Yalçın'ı tebrik etti.

"Sahada elimiz kolaylaşıyor"

Şeffaf Oda uygulamasının vatandaşlardan gelen talepleri karşılama noktasındaki başarısına dikkat çeken Milletvekili Çopuroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Şeffaf Oda'da Başkanla Başbaşa programının 103. haftasına biz de iştirak ettik. İlçemizin meydanında, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde böyle içi dışı şeffaf olan bir atmosferde vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek bizim sahada elimizi kolaylaştırıyor. Onun için size teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız buraya bir devlet kapısı olarak geliyorlar, bu çerçevede vatandaşlarımızın taleplerinin hayata geçmesinden hem vatandaşlar mutlu oluyor hem de biz mutlu oluyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ikinci döneminde de hep birlikte bu hizmetleri arttırarak sürdürmeyi murat ediyoruz. Ben Kayserili hemşehrilerimin nezdinde başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada taleplerle ilgili tek tek not alınıyor, yapılınca da talep eden kişiye de geri bilgilendirme yapılıyor. Bunun çok kıymetli olduğu bilincindeyiz. Bu hizmetlerin artmasını da Allah nasip etsin."

Daha sonra Vekil Çopuroğlu ve Başkan Yalçın, Mevlana Meydanını dolaşarak burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Genç Ofis'e de uğrayan ikili, gençlerle sohbet edip çeşitli konularda fikir teatisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulaması 103. haftasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nu ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulaması 103. haftasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nu ağırladı - Son Dakika
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