Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Ramazanı Şerifini Tebrik Etti

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazanı Şerifini tebrik etti.

Ramazan ayının her türlü maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını mesajında dileyen Başkan Yalçın; "Bolluk bereket, rahmet mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan'a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın, mesajında Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını dile getirerek, "İki yıl olduğu gibi bu yıl da 'Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' uygulamasını sürdüreceğiz. Ramazan süresince Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi Selçuklu Kültür Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktada ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı, hasta ve engellilere yemek paketi ikramı devam edecek." görüşlerine yer verdi. - KAYSERİ