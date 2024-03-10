Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Ramazanı Şerifini Tebrik Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazanı Şerifini tebrik etti.
Ramazan ayının her türlü maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını mesajında dileyen Başkan Yalçın; "Bolluk bereket, rahmet mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan'a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Yalçın, mesajında Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını dile getirerek, "İki yıl olduğu gibi bu yıl da 'Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' uygulamasını sürdüreceğiz. Ramazan süresince Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi Selçuklu Kültür Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktada ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı, hasta ve engellilere yemek paketi ikramı devam edecek." görüşlerine yer verdi. - KAYSERİ
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
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