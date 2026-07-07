Talas'ta renkli buluşma - Son Dakika
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Talas'ta renkli buluşma

Talas\'ta renkli buluşma
07.07.2026 13:11  Güncelleme: 13:13
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen 120 yabancı öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerle renkli diyaloglar yaşanırken, Başkan Yalçın Filistin'e destek mesajı verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe öğrenimi gören 120 yabancı öğrenciyle bir araya geldi.

ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Erol Aksoy ve diğer yetkililerin de katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmada; Afrika, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika ve Türkistan'dan gelen öğrencilerle Başkan Yalçın arasında renkli diyaloglar yaşandı. Yeni öğrendikleri Türkçe ile kendilerini ve ülkelerini tanıtan öğrenciler, Talas'ta böylesine yakın ilgi görmüş olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açılış konuşmasını yapan ve öğrencilere sadece Türkçe öğretmediklerini ifade eden ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Erol Aksoy, Türk kültürünü, yaşam tarzını ve değerlerini de tanıttıklarını ifade etti. Eylül ayıyla birlikte başlayan öğretim faaliyetlerinin Temmuz ayında sona erdiğini ve bu süreçte öğrencilerin rahatça Türkçe konuşur hale geldiklerini dikkat çeken Doç. Dr. Aksoy, "Bizi kabul ettiğiniz ve gayet yakından ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Burada dünyanın dört bir yanından öğrenci arkadaşlarımız var. Kısa sürede Türkçe öğreniyorlar ve Türk kültürünü tanıyorlar" diye konuştu. Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri Talas'ta görmekten çok büyük memnunluk duyduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da; "Sizleri çok sevdim. Sizler güzel arkadaşlarsınız. Hepiniz hem ülkelerinizin hem de bizim birer elçimizsiniz. Sizlerin gözlerinden öpüyorum. Bizim kültürümüzde 'gözlerinizden öpmek' çok büyük değer verildiği anlamına gelir. Sizler buraya gelmekle ileride ülkenizi yönetecek insanlar arasında aday olduğunuzu iddia etmiş oldunuz. Sizler sıradan birileri değilsiniz. Bunun bilincinde olarak kendinizi yetiştirin" dedi. Konuşmasında jeopolitik konulara da değinen Başkan Yalçın, "Dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Sizlerin burada olması, kendisini geliştirip ülkesinin yönetimine talip olması ve sömürü düzenine karşı durması bu anlamda büyük önem taşıyor. Hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Filistin hassas noktamız"

Filistinli bir öğrencinin Gazze ve Filistin'e destek amaçlı faaliyetleri sorması üzerine de bilgiler veren Başkan Yalçın, "İlk günden beri Filistin'in ve Gazze'nin yanındayız. Cumhuriyet Meydanında 'Gazzeli Çocuklar Sergisi' açtık. Bir parkımıza Filistinli Çocuklar Parkı adını verdik. Çok sayıda konferans ve etkinlik düzenledik, yardım kampanyası yürüttük. Kendimize ait tesislerde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurduk ve ilçe çapında boykot çağrısı yaptık. Dün olduğu bugün ve yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan programa katılanlar arasında yer Türkistanlı öğrenciler, fuaye salonunda bulunan Türkistan kıyafetlerine yakın ilgi gösterdiler. Orta Asya ülkelerine ait kalpak ve kaftanların yer aldığı sergiyi merakla gezen öğrenciler, hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını dile getirdiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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