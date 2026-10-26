Talas Belediye Başkanı Yalçın, İbradı'da bakanların katıldığı açılışa iştirak etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Talas Belediye Başkanı Yalçın, İbradı'da bakanların katıldığı açılışa iştirak etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Talas Belediye Başkanı Yalçın, İbradı\'da bakanların katıldığı açılışa iştirak etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antalya İbradı'da bakanların katıldığı Ormana Kültür Merkezi ile Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi açılışına katıldı. Yalçın, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret ederek müze, sergi salonu ve kütüphane örneklerini inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Antalya İbradı'da kültür ve gençlik yatırımlarının açılışına katıldı. Bakanlar Mehmet Nuri Ersoy ve Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı açılış töreninde Talas için planlanan projeleri aktaran Yalçın, İbradı'daki müze, sergi salonu ve kütüphane örneklerini de yerinde inceledi.

İbradı'daki teknik gezi kapsamında müze, sergi salonu ve kütüphane örneklerini de inceleyen Başkan Mustafa Yalçın, ilk olarak İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret etti. Yalçın, misafirperverliğinden dolayı Sekmen'e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. İbradı İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Başkan Yalçın, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanları yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından tarihi Ormana Mahallesi'nde Ellialtıoğlu ailesi tarafından ilçeye kazandırılan Yeniçeri Ağası Müze ve Galerisi'ni dolaşarak müzecilik ve sergileme alanındaki örnekleri inceledi. Başkan Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ormana Kültür Merkezi ile Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi'nin açılış törenine iştirak etti.

Tören sonrasında bakanlarla görüşme fırsatı bulduğunu belirten Başkan Yalçın, Talas için planlanan projeleri aktardı. Yalçın; "Bakanlarımızın Anadolu'muza, ilçelerimize ve yerel yönetimlerimize gösterdikleri yakın ilgi, alaka ve güçlü destekler için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa YalçınHatice SekmenKültür SanatGençlikAntalyaOrmanaİbradıGüncelTalasYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:09:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Yalçın, İbradı'da bakanların katıldığı açılışa iştirak etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei