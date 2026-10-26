Talas Belediye Başkanı Yalçın, İbradı\'da bakanların katıldığı açılışa iştirak etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Antalya İbradı'da kültür ve gençlik yatırımlarının açılışına katıldı. Bakanlar Mehmet Nuri Ersoy ve Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı açılış töreninde Talas için planlanan projeleri aktaran Yalçın, İbradı'daki müze, sergi salonu ve kütüphane örneklerini de yerinde inceledi.

İbradı'daki teknik gezi kapsamında müze, sergi salonu ve kütüphane örneklerini de inceleyen Başkan Mustafa Yalçın, ilk olarak İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret etti. Yalçın, misafirperverliğinden dolayı Sekmen'e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. İbradı İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Başkan Yalçın, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanları yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından tarihi Ormana Mahallesi'nde Ellialtıoğlu ailesi tarafından ilçeye kazandırılan Yeniçeri Ağası Müze ve Galerisi'ni dolaşarak müzecilik ve sergileme alanındaki örnekleri inceledi. Başkan Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ormana Kültür Merkezi ile Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi'nin açılış törenine iştirak etti.

Tören sonrasında bakanlarla görüşme fırsatı bulduğunu belirten Başkan Yalçın, Talas için planlanan projeleri aktardı. Yalçın; "Bakanlarımızın Anadolu'muza, ilçelerimize ve yerel yönetimlerimize gösterdikleri yakın ilgi, alaka ve güçlü destekler için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.