Talas'ta bayram coşkusu: Başkan Yalçın personelle kucaklaştı
Talas'ta bayram coşkusu: Başkan Yalçın personelle kucaklaştı

23.03.2026 12:45  Güncelleme: 12:46
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı'nın ardından belediye personeliyle bir araya gelerek teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajları verdi. Başkan Yalçın, Ramazan boyunca çalışmalara katılan tüm personele emekleri için minnettar olduğunu belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı. İşçi ve memurlarla tek tek selamlaşan Başkan Yalçın, hem teşekkür etti hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bayramlaşma programına Mevlana Mahallesi'ndeki Teknik Birimler Şantiyesi'nden başlayan Başkan Yalçın, burada görev yapan işçilerle samimi bir ortamda buluştu. Personelle sohbet eden Yalçın, Ramazan boyunca ve bayram süresince fedakarca çalışan tüm personele teşekkür ederek, "Allah'a şükür bayramı da hak ettik. Hepinizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak, hem milletimize hem de devletimize en güzel destektir. Bayramda ve Ramazan boyunca yoğun şekilde çalışan tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler insanlara hizmet etmekle görevli insanlarız. Bu görevi yaparken mutlu olacağız, mutluluk da çevremize yayılacak" dedi.

Başkan Yalçın daha sonra belediye hizmet binasında görev yapan memur personelle bir araya geldi. Meclis Salonu'nda gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Yalçın, Talas Belediyesinin vatandaşla kurduğu güçlü bağa dikkat çekti.

"Kayseri'de vatandaşına en çok dokunan, kültürel faaliyetleriyle öne çıkan ve güven veren bir belediyeyiz" diyen Başkan Yalçın, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmaları hatırlatarak şunları söyledi:

"Gerçekten dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Ramazan Sokağı'nda düzenlenen konferanslar, söyleşiler, müzikli tiyatrolar ve çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendirdik. Bunun yanında 17 kırsal mahallemizde her eve bayram paketi ulaştırdık. Bu çalışma, gönül dostlarımızın desteğiyle hayata geçti. İçerisinde bayram şekeri, kahve, çay ve çeşitli ikramlıkların bulunduğu paketler, Talas Belediyesi'nin ismiyle hemşehrilerimize ulaştı. Bu da bizim işimizi ne kadar titizlikle ve sahiplenerek yaptığımızın bir göstergesidir."

Bütün personele emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yalçın sözlerini, "Emeğiniz her zaman çok kıymetli. Özellikle Ramazan ayında özveriyle çalışan kültür ve temizlik personelimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum" diyerek tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

