 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Anıt Dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Anıt Dikti

Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenliyor. Son olarak Paraşüt İniş Alanına 100. Yıl Anıtı dikildi. Vatandaşlar, anıtı beğenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyetin önemine vurgu yaparak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Anıt Dikti
29.12.2023 - 12:04,
Abone Ol

Talas Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesindeki faaliyetleri sürüyor.

Bu dönemde, okul ve meydan açılışından konsere, şenlik, sergi ve konferanslardan 100. yılı hatıra eşyaları yapımına kadar 28 ayrı etkinliğe imza atan Talas Belediyesi son olarak da Paraşüt İniş Alanına 100. Yıl Anıtı dikti. Vatandaşların ilgi gösterip hatıra fotoğrafı çektirdiği anıt, gece ışıklandırmasıyla da ayrıca dikkat çekiyor. Anıta dair düşüncelerini ifade eden vatandaşlar, çok beğendiklerini ve bulunduğu yere yakışan bir anıt olduğunu belirtti.

Beğenisini dile getiren Onur Nurullah Karateke isimli bir vatandaş, "Anıt şık oldu, gayet güzel. Cumhuriyetin 100. yılına dair anlamlı bir anıt olmuş. Belediyenin çalışmalarını beğeniyoruz." diyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. İsmail Doğan isimli bir diğer vatandaş da anıtın çok güzel olduğunu kaydederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da nice zorluklarla, birlerce şehit vererek kurulan cumhuriyeti ilelebet yaşatmanın önemine vurgu yaparak; "Binlerce yıldır bu topraklardayız ve nice şehitler verdik. Dün olduğu gibi bugün de hainler, topraklarımızda emeli olan işgalciler saldırmaya devam ediyorlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız bu günlerde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Topraklarımızı korumak için, cumhuriyetimizi yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Anıt Dikti - Son Dakika


12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Anıt Dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement