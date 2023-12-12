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Talas Belediyesi Derevenk Viyadüğü'ne güvenlik kamerası yerleştirdi - Son Dakika
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Talas Belediyesi Derevenk Viyadüğü'ne güvenlik kamerası yerleştirdi

Talas Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Derevenk Viyadüğü'ne 6 adet kamera yerleştirdi. Bölge 7/24 izlenir hale getirilerek güvenlik sağlanacak ve asayiş olaylarına erken müdahale imkanı oluşturulacak.

Talas Belediyesi Derevenk Viyadüğü\'ne güvenlik kamerası yerleştirdi
12.12.2023 - 12:46,
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Talas Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Derevenk Viyadüğü'ne güvenlik kamerası yerleştirdi.

2'si hareketli, 4'ü sabit olmak üzere toplam 6 adet kamera ile bölge 7/24 izlenir hale getirildi. Köprünün giriş ve çıkışına konumlandırılan kamera ile bölge güvenliği sağlanırken, muhtemel asayiş olaylarının da önüne geçilmiş olacak. Tespit ve önlem açısından emniyet güçlerine büyük kolaylık sağlayacak kameralar, kazalar başta olmak üzere her türlü olumsuzluk anında erken müdahale için imkan oluşturacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Talas Belediyesi Derevenk Viyadüğü'ne güvenlik kamerası yerleştirdi - Son Dakika
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