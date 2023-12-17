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Talas Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
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Talas Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde Son Aşamaya Geldi

Talas Belediyesi tarafından yapılan Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar tamamlanmak üzere. Merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, seminer odaları, atölyeler ve spor alanları gibi bölümler yer alacak.

Talas Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi\'nde Son Aşamaya Geldi
17.12.2023 - 11:21,
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Talas Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bunlardan biri olan ve şehirde önemli bir ihtiyacı karşılayacak Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkezde incelemelerde bulundu.

Başkan Yalçın, Talas Yukarı Mahalle'de mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsaya hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan ve toplamda 4 bin metrekarelik alana sahip olan merkezi sabahın erken saatlerinde inceledi. Burada belediye ve firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Yalçın, çalışan işçilerle çay eşliğinde sohbet ederek kolaylıklar diledi. Başkan Yalçın, yakında birçok özel bölümüyle hizmet verecek merkezle ilgili açıklamalarda bulunarak; "Yunus Büyükkuşoğlu beyin yaptırmış olduğu engelli rehabilitasyon merkezinin son aşamasındayız. Ben öncelikle Yunus Büyükkuşoğlu'na, bu arsanın teminine onay veren meclis üyelerimize ve aynı zamanda müteahhitimiz İdris Yaşar bey ve kardeşine teşekkür ediyorum. Artık işin sonuna geldik. Bu merkezimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edip Kayseri'ye çok önemli bir tesis kazandırmanın onurunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Merkezde neler olacak?

1950 metrekaresi kapalı olacak merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları ve yüzme havuzu gibi bölümler yer alacak.

Doğayla iç içe tasarlanan ve şehir manzarasına sahip olan merkez, engelli vatandaşların rehabilitasyonu açısından için önemli bir tesis olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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