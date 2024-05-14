Talas Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerlerini Belirledi - Son Dakika
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Talas Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerlerini Belirledi

Talas Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerlerini Belirledi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Talas Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Kurban satışı Reşadiye Mahallesi eski stadyumda yapılacak ve başvurular başladı. Kesim yerleri ise Reşadiye Kurban Pazarı, Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı olarak belirlendi.

14.05.2024 12:06  Güncelleme: 12:08
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Talas Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Buna göre Talas'ta kurbanlık hayvan satışı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Reşadiye Mahallesi eski stadyumda yapılacak. Buradan kurban satış yeri almak isteyen besiciler için de başvurular başladı. 14-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından 3-4 Haziran'da kura çekilerek yerler belirlenecek. Kurban pazarından yer almak isteyenler, Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Kesim yerleri de belirlendi

Öte yandan Talas'ta kurban kesim yerleri de belirlendi. Buna göre Reşadiye'deki Kurban Pazarının yanı sıra Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı'nda kurban kesimi yapılabilecek.

Belirlenen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimine izin verilmeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerlerini Belirledi - Son Dakika

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