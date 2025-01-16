Talas Belediyesi\'nden 27 Milyon TL Gelir Elde Edildi

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Talas Belediyesi'nin, satışa sunduğu gayrimenkullerden 6'si satıldı. Satılan 6 villa parselinden toplam 27 milyon 365 bin TL gelir elde edildi.

Meclis salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihaleler yoğun talep gördü. İhalenin açılışında konuşan Başkan Yalçın, isteklilere katılımları için teşekkür ederken, alana ve satana hayırlı olmasını diledi. Daha sonra gerçekleşen ihalelerden Endürlük Mahallesi'nde bulunan 1 adet villa parseli ile Yukarı Talas'ta yer alan 5 adet villa parseli satışı yapıldı.

İhalelerden toplam 27 milyon 365 bin lira gelir elde edilirken, bu gelir Talas Belediyesi'nin yapacağı yatırım ve hizmetlerde kullanılacak. - KAYSERİ