Talas Belediyesi'nden Depreme Dayanıklı Kentsel Dönüşüm Seferberliği

12.08.2025 11:00  Güncelleme: 11:02
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Talas Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha vurguladı. Başkan Mustafa Yalçın, yenilenme sürecinin vatandaşların güvenliğini sağlamak için şart olduğunu açıkladı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu alanda önemli çalışmalara imza atan Talas Belediyesi; ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yoğun kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşen ülkemizde, Talas Belediyesi'nin kararlı adımları dikkat çekiyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlçede riskli yapı stoğunu eriterek yerine depreme dayanıklı, konforlu ve estetik binalar inşa etme vizyonuyla hareket eden Talas Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Başta Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri, Harman Mahallesi Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu Siteleri olmak üzere 59 farklı noktada devam eden çalışmalar kapsamında bugüne kadar binlerce riskli konut yıkılarak yerlerine yenileri kazandırıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekerek, temel hedeflerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Yalçın, "6 Şubat depremlerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Son olarak Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik deprem, ülkemizin acı gerçeğini yeniden hatırlattı. Biz de bu gerçeğin bilinciyle hareket ederek şehirlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmek zorundayız" dedi. Başkan Yalçın, kentsel dönüşümün depreme hazırlığın en temel yolu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu;

"Dirençli binalar inşa etmek kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyeler olarak bu konuda olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Talas'ta da 1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Şu ana kadar 2 bin 420 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Yerine 4 bin 693 konut ve 428 iş yeri yaparak hak sahiplerine teslim ettik."

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Başkan Yalçın, projelere rıza gösteren hak sahiplerinin modern ve güvenli dairelere sahip olduklarını, ayrıca devletin kira yardımı sağladığını ifade etti. Belediye olarak emsal artışıyla hem ev sahiplerine hem de müteahhitlere kolaylık sağladıklarını dile getiren Başkan Yalçın, kentsel dönüşüm alanlarından çıkan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

10:24
