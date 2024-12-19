Talas Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor

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Talas Belediyesi'nin Harman Mahallesi'nde yürüttüğü 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yer alan Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinin yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 23 blokta yapılan çalışmalarda yıkım, iş makinelerinin kornalarından çıkan ses titreşimleriyle güvenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Talas Belediyesi'nin 27 bin metrekarelik alandaki kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 17 blokta çalışmalarının yapıldığı projede yıkım büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. İş makineleri yardımıyla yürütülen yıkım faaliyetinde bloklardaki kritik noktalar yıkıldıktan sonra iş makinelerinin klaksonlarından çıkan ses titreşimleriyle yıkım tamamlanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren firma yıkım yetkilisi Halil Temur; "Buradaki binalar çok çürük, beton ve demiri çok zayıf. Bu yüzden dolayı korna sistemiyle yıkıyoruz. Bu sistemle daha risksiz bir yıkım gerçekleşiyor. Talas Belediyesi de burada çok iyi bir kentsel dönüşüm projesi hazırlamış. Belediyeye de çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ