Talas Belediyesi\'nden Müzeye Yeni Bina ve Önemli Kararlar

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Talas Belediye Meclisi toplanarak Ekim ayı gündeminde bulunan 16 maddeyi görüşüp karara bağladı. Mecliste alınan kararla 9 ay önce açılarak ziyaretçi akınına uğrayan 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi' yanındaki binanın alınmasıyla büyüyecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; sözlerine Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Değerli meclis üyelerimiz hoş geldiniz. 2024 yılı Ekim ayı toplantısı birinci birleşim birinci oturumunu açıyorum. Meclis gündemimiz 16 maddeden oluşmaktadır. Alınan kararların ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde oturumu açtı. Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda İYİ Parti'den istifa eden meclis üyelerinin yerine komisyon üyesi seçimleri yapıldı. Gerçekleştirilen seçimlerde İYİ Parti meclis üyeleri Turan Bulgurcu; Ticaret ve Sanayi Komisyonu'na, Hadiye Hakkomaz Şahin; Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Nafiye Aydın Akyüz; Eğitim Spor ve Kültür Komisyonu'na oy birliğiyle seçildi. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den Gazze'yi bombalayarak soykırım yapan İsrail'in kınanmasını içeren Cumhur İttifakı üyesi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin teklifi kabul edildi.

Daha sonra 9 Ocak'ta açılarak kısa sürede büyük küçük herkesin beğenisini toplayan Çanakkale'den Cumhuriyeti 100. Yıl Müzesi'nin genişlemesiyle ilgili madde kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Müzemiz hakikaten çok beğenildi. Burada sergilenen 6 bin 400 obje bizzat Çanakkale Savaşı'nda kullanılanlardan oluşuyor. 99 metrekarelik bina çok küçüktü. Yanında bulunan metruk binayla ilgili kamulaştırma kararı alarak müzeyi 241 metrekarelik bir alana dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Meclis gündeminde yer alan bina altlarına açılmak istenen SPA merkezlerini ilgilendiren madde ise kat maliklerinin 3/4'nün onayıyla hizmet vermesi şeklinde karara bağlandı. Meclis oturumu 10 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da toplanmak üzere sona erdi. - KAYSERİ