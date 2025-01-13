Talas Belediyesi'nden Taşınmaz İhale Fırsatı - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Taşınmaz İhale Fırsatı

Talas Belediyesi\'nden Taşınmaz İhale Fırsatı

Talas Belediyesi, 15 Ocak'ta düzenlenecek ihale ile mülkiyeti kendisine ait toplam 34 parsel taşınmazı satışa sunuyor. İhalede villa parselleri ve konut arsası yer alacak.

13.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:48
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Talas Belediyesi'nin, yeni yıla yatırım yaparak girmek isteyenler için sunduğu kaçırılmaz fırsata sayılı saatler kaldı. Mülkiyeti belediyeye ait toplam 34 parsel taşınmaz, 15 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

Yapılacak olan ihale ile Akçakaya'da 8, Endürlük'te 20 ve Yukarı Talas Gülistan Evler'de 5 villa parselinin satışı gerçekleştirilecek. İhaleler kapsamında ayrıca Harman Mahallesi'ndeki 1 parsel konut arsasının da satışı yapılacak. Erciyes ve Ali Dağına nazır, site yapmaya uygun villa parsellerine ilginin büyük olması bekleniyor. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Taşınmaz İhale Fırsatı - Son Dakika

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