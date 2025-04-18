Talas Belediyesi'ne Ait 33 Villa Parseli Rekor Fiyatlarla Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'ne Ait 33 Villa Parseli Rekor Fiyatlarla Satıldı

Talas Belediyesi\'ne Ait 33 Villa Parseli Rekor Fiyatlarla Satıldı

Talas Belediyesi'nin Akçakaya ve Endürlük'teki 33 villa parselinin ihalesine büyük ilgi gösterildi. İhalede elde edilen 224 milyon 723 bin TL'lik gelir, Talas'ın geleceği için önemli projelere aktarılacak.

18.04.2025 11:30  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Akçakaya ve Endürlük'te bulunan 33 villa parselinin satışa sunulduğu ihaleye ilgi çok büyüktü. Arsaların adeta kapış kapış gittiği ihalede yaşanan kıyasıya rekabet, hem gayrimenkullerin değerinde satılmasına imkan tanıdı hem de Talas'a duyulan güven ve ilginin göstergesi oldu.

Talas Belediyesi tarafından Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde satışa sunulan Ali Dağı ve Erciyes'e nazır 33 villa parseli, yoğun ilgiyle kısa sürede alıcı buldu. Şehrin incisi Talas'ın gözde manzaralarından birine sahip olan bu değerli parsellerin satışından toplam 224 milyon 723 bin TL gelir elde edildi. Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihaleye rekor düzeyde başvuru oldu. İhaleye şehir içinden olduğu kadar şehir dışından da çok sayıda istekli katıldı. Doğal güzellikleri, temiz havası ve panoramik manzarasıyla dikkat çeken Akçakaya ve Endürlük mahalleleri, Talas'ın yeni cazibe merkezleri arasında yerini alırken, bu satış bölgenin değerinin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koydu. 36 aya kadar vadeli ödeme kolaylığıyla sunulan villa parselleri, istekliler arasında kıyasıya rekabete sahne oldu.

İhalenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, satış sürecinin gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Talas'ın vizyonuna yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Yalçın; "Ali Dağı ve Erciyes gibi Kayseri'nin sembol değerlerine nazır, doğal güzelliklerle çevrili bu alanda planladığımız villa parselleri, Talas'ın geleceğini şekillendirecek önemli bir adımdı. Tüm parsellerin kısa sürede satılması, halkımızın hem projeye hem de belediyemizin vizyonuna duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu başarı, birlikte inşa ettiğimiz güçlü geleceğin habercisidir. İhalemiz alana, satana, ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın ayrıca, elde edilen 224 milyon 723 bin TL'lik gelirin Talas'ta yaşam kalitesini artıracak projelere aktarılacağını, özellikle altyapı yatırımları, yeşil alan düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarında önemli adımlar atacaklarını vurguladı. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Yönetim, Akçakaya, kayseri, Ekonomi, Finans, Emlak, Yerel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'ne Ait 33 Villa Parseli Rekor Fiyatlarla Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

22:37 Trump’ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti
22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:53 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı Altay Bayındır kendinden geçti 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 23:04:23. #7.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'ne Ait 33 Villa Parseli Rekor Fiyatlarla Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement