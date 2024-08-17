Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Mevlana Mahallesi'nde Açılıyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Mevlana Mahallesi'nde Açılıyor

Talas Belediyesi\'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Mevlana Mahallesi\'nde Açılıyor

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah açacak. El işi tekstil ürünlerinden ahşap eserlere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok nadide ürün satışa sunulacak.

17.08.2024 10:24  Güncelleme: 10:25
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Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah açacak.

Yaklaşık 4 yıldır her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Harman Mahallesi Meydanına kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', bir ay önce ilk kez Mevlana Mahallesi Salı Pazarında kurulmuştu. 18 Ağustos Pazar günü kurulacak olan pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap eserlere ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok nadide ürün satışa sunulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Mevlana Mahallesi'nde Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Mevlana Mahallesi'nde Açılıyor - Son Dakika
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