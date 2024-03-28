Talas Belediyesi Pati Evi Doğal Yaşam Alanı Ruhsat Aldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 4,5 yıl önce hizmete açılan Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak doğal yaşam alanına dönüştü. Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı adını alan merkez Kayseri'de tek, Türkiye'de üçüncü olma özelliği taşıyor.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile diğer yetkililerin katılımıyla Başakpınar yolu üzerindeki Talas Pati Evi'nde ruhsat takdim programı düzenlendi. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve müdür yardımcılarının da hazır bulunduğu programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Talas Belediyemize ait olan doğal yaşam alanı ve pati evindeyiz. Buradaki doğal yaşamda bulunan aynı zamanda tedaviye muhtaç olan sokak hayvanlarımızı başkanım hem tedavi hem de rehabilite ettiriyor. Başkanımızın isteği üzerine buradaki hayvanlarımızın tıbbi ürünlerle tedavi edilmesiyle ilgili uygunluk belgesi verdik. Buradaki müdahale etmeyle alakalı gerekli belgeyi takdim ettik. Başkanımıza bu alanı oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibine teşekkür ederken, "Göreve başladığımız 2019 yılı Ekim ayında hayvanlarımız için bu barınağı yapmıştık. O gün 3 mağara ve 3 bin metrekare alana sahipti. Şimdi 15 bin metrekareye kadar çıkardık. Bu barınağın yanında hayvan mezarlığı da oluşturduk. Burada kendine yetemeyen, yaralı, aynı zamanda yavrusu olanlar, özel ırk olanlar için ayrı ayrı bölümlerimiz var. Artık şimdi veteriner hekim ve tekniker arkadaşımızın da görevlendirilmesiyle Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanını hak etmiş olduk. Biz hayvanları seviyoruz, hayvanları sevenleri daha çok seviyoruz. O nedenle vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı ruhsatını takdim etti. - KAYSERİ
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