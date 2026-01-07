Talas\'ta tatili fırsata çeviren teknoloji eğitimleri başlıyor

Talas Belediyesi; yarıyıl tatilini çocuklar için sadece bir dinlenme arası olmaktan çıkarıp bilgiyle, üretimle ve teknolojiyle dolu bir fırsata dönüştürüyor. Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri, tatil süresince robotik kodlamadan 3D tasarıma uzanan kapsamlı bir teknoloji yolculuğuna çıkıyor.

Yarıyıl tatiline denk gelen 19 Ocak'ta başlayacak olan eğitim programı kapsamında öğrenciler robotik kodlama, Arduino, 3D tasarım ve temel beceri eğitimleri alarak hem eğlenecek hem de geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını atacak. Bir hafta sürecek program, çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirken tatili kalıcı kazanımlara dönüştürmeyi hedefliyor. Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi, eğitimde yakaladığı bu başarıyı ulusal platformlara da taşıyor. Merkezde yetişen öğrenciler, TEKNOFEST Kıbrıs ve TEKNOFEST İstanbul başta olmak üzere birçok önemli organizasyonda elde ettikleri derecelerle Talas'ın teknoloji vizyonunu gururla temsil etti. Bu başarılar, tatilde dahi devam eden nitelikli eğitimin somut karşılığı olarak öne çıkıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarıyıl tatilinin çocuklar için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu;

"Çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmesini çok önemsiyoruz. Onların sadece dinlenmesini değil, aynı zamanda kendilerini keşfetmelerini, üretmelerini ve teknolojiyle güçlü bağlar kurmalarını istiyoruz. E-Spor ve İnovasyon Merkezimizde verilen eğitimler ve TEKNOFEST'te elde edilen başarılar, Talas'ta tatilin geleceğe yapılan bir yatırıma dönüştüğünün göstergesidir."

Tatil boyunca yoğun ve nitelikli eğitim

Yarıyıl tatiline özel olarak planlanan eğitim programı 19 Ocak'ta başlayacak ve bir hafta boyunca, hafta içi beş gün devam edecek. Eğitim saatleri öğrenci seviyelerine göre düzenlenirken ilkokul öğrencileri 09.00 - 12.00, ortaokul öğrencileri ise 14.00 - 17.00 saatleri arasında eğitim alacak. Tatilini teknolojiyle değerlendirmek isteyen öğrenciler için eğitim programına ön başvurular online olarak alınıyor. Kontenjanların sınırlı olduğu programa başvurular https://forms.gle/pV5vtRH7JEPZYiHk9 bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor. - KAYSERİ