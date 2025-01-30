Talas Kütüphaneleri Tatilde Öğrenci Akınına Uğradı - Son Dakika
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Talas Kütüphaneleri Tatilde Öğrenci Akınına Uğradı

Talas Kütüphaneleri Tatilde Öğrenci Akınına Uğradı

Talas Belediyesi'ne ait kütüphaneler, yarıyıl tatilinde 38 bin 250 öğrencinin hizmetine sunuldu. Öğrenciler, sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sağladığı için kütüphaneleri tercih ettiklerini belirtti.

30.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve açıldığı günden bu yana öğrencilerden yoğun ilgi gören kütüphaneler, yarıyıl tatilinde de ders çalışarak ve kitap okuyarak vakitlerini değerlendirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Okulların yarıyıl tatiline başladığı 18 Ocak Cumartesi gününden bu yana hiç boş kalmayan Talas kütüphanelerinden 12 günde toplam 38 bin 250 öğrenci yararlandı. İlçenin girişinde bulunan Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphaneden 20 bin 138 öğrenci faydalanırken, 3 bin 580 öğrencinin de adresi Altıntepe Semt Kütüphanesi oldu. Mevlana Mahallesi'ndeki Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi 7 bin 500 öğrenciyi misafir ederken, yine aynı mahallenin Papatya Caddesi'nde bulunan Abdülhamit Han Semt Kütüphanesi 3 bin 600 ziyaretçi kabul etti. Yenidoğan Mahallesi'nde yer alan Hafize Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi de bugüne kadar 3 bin 550 öğrenciye kapılarını açtı.

Başkan Yalçın'a teşekkür

Yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak için Talas Belediyesi'nin hizmet verdiği kütüphaneleri tercih ettiklerini belirten öğrenciler, kütüphanelerin çok güzle bir ortam sağladığına işaret etti. Kütüphanelerin, sessizliği ve sunduğu imkanlarla çok güzel bir araştırma ve çalışma ortamı sunduğunu ifade eden öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Kütüphaneleri Tatilde Öğrenci Akınına Uğradı - Son Dakika

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