Talas Pati Evi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Pati Evi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Talas Pati Evi\'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özel bir program düzenledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvanların korunması ve sahiplenilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

04.10.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de doğal yaşam alanı ilan edilen 3 merkezden biri olan Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle miniklerle bir program düzenlendi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Biz sizleri ve hayvanları çok seviyoruz. Hayvanları sevmemiz sizi, sizi sevmemiz hayvanları sevmemizden kaynaklanıyor" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Milli Parklar Müdürü Sami Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Okay Sağnak, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel ve öğrencilerle Başakpınar yolu üzerinde bulunan doğal yaşam alanındaki patileri ziyaret ederek sevdi. Programın açılışında konuşan KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, Kayseri'deki 16 ilçe içinde sadece Talas Belediyesi'nin köpekleri toplamak için bir yeri olduğunu belirterek, "Mustafa Yalçın başkanıma geleceği gördüğü için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu, çok büyük bir olay" diye konuştu. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Özlem Bozkurt bakım evlerinde gerekli denetimleri tüm hassasiyetle gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Talas Belediyesine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. İlçe Tarım Müdürü Okay Sağnak, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanının Türkiye'de örnek bir tesis olduğunun altını çizerken, Milli Parklar Müdürü Sami Yılmaz sunduğu hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Pati Evi'nin 365 gün 7/24 açık olduğunu dile getirerek; "Burası 5 yıl önce yine böyle bir günde açılmıştı. O günden bu yana tam 9 bin 724 köpek bu barınaktan geçti. Bunların 1200 civarı sahiplendirildi. Diğerleri tekrar doğal ortamına salındı. Bir kısmı Erciyes Üniversitesi Veteriner Hekimlik Fakültesi ile Büyükşehir Belediyemizin hayvanat bahçesindeki bakım evine ulaştırıldı. Merkezde 4, araçlarda 4 personel çalışıyor. Bir pati kurtaran, bir tane de sokak hayvanlarını toplayan konforlu bir aracımız var. Burası 15 bin metrekare alana sahip 5 doğal mağaradan oluşuyor. Elektriği bile kendimiz üretiyoruz. Buraya yiyecekler belediyemizin yemekhanesi ve kamu kurumlarının atık yemeklerinden temin ediliyor. Buranın dışında Ali Dağı ve civar kırsalda 40 tane yemlik bulunuyor" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, Talas Pati Evi'nin önemine dikkat çekerek, "Biz sizi ve hayvanları çok seviyoruz. Hayvanları sevmemiz sizi, sizi sevmemiz hayvanları sevmemizden kaynaklanıyor. Sokak köpeklerini sizlere zarar verecek hale gelmeden önce buraya alıp doğal ortamda yetişmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de büyüklere seslenerek hayvanları satın almayıp, sahiplenme mesajı verdi. Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve misafirler barınaktaki köpekleri dolaşarak sevdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Yalçın, Kültür Sanat, Hayvanlar, kayseri, Talas, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Pati Evi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Pati Evi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement