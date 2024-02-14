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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından hayata geçirilen Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) eğitim hayatına başladı. Bölgede taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla okula dönüştürülen tarihi binada ilk dönem dersleri 22 Mart'ta tamamlanacak.

Kısa süre önce Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa arasında imzalanan protokolle ilk adımı atılan TAREM'de eğitim heyecanı başladı.

Oluşturulan atölyelerin yanı sıra eğitim için hazırlanan bölümlerle, kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim görüyor.

Uluslararası iş imkanı

Yapılan bu merkezle birlikte şehrin unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşakları aktarılırken, bununla birlikte eğitim alan kursiyerler gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon işlerinde görev alabilecek.

İlk dönem 22 Mart'ta bitecek

Merkezin mimari restorasyon ahşap, demir ve taş atölyesi 7 haftalık birinci dönem sertifikalı eğitim programları 22 Mart'ta sona erecek.

Merkezle ilgili www.kaysem.kayseri.edu.tr adresinden veya 0352 432 3838-42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - KAYSERİ