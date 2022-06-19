Talas'ta asfalt yenileniyor, sökülenler altyapı oluyor

Talas Belediyesi tarafından ilçede kış mevsiminde tahrip olan yollar sökülüp yenilenmeye başlarken çıkan eski asfalt da kırsalda yeni açılan yolların altyapısında kullanılıyor.

Asfalt sezonunun başlamasıyla hareketlenen dönemde belediye ekipleri, yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede ekipler Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesi'nde yenileme çalışmalarını başlattı. Yapılan çalışmalarda bir yandan bozulan eski asfalt, iş makineleriyle sökülüyor. Sökümün ardından zemin sıkılaştırma ve altyapı malzemelerinin serilmesinin ardından sıcak asfalt dökümü yapılacak. Diğer yandan ise sökümden çıkan asfalt, freze makinesinden geçerek küçük parçalara ayrılmasından sonra kamyonlara yüklenip kırsala götürülüyor. Kırsalda yeni açılan yolların altyapı malzemesi olarak serilen sökülen asfaltlar, greyder yardımıyla kot farkına göre seriliyor. Bu çerçevede kırsal mahallelerden Kamber'in içinden maden ocaklarına ulaşan yola açılan alternatif çevre yoluna kullanılan malzemeler arazözle sulanıyor. Daha sonra silindir yardımıyla sıkılaştırılıp zemine oturması sağlanıyor.

Böylece bozulan yollardan çıkan asfaltlar yine yeni yolların yapımında kullanılarak ekonomik yönden katkıya dönüşüyor. - KAYSERİ