Atıktan Sanata: Talas\'ta Çevre Şenliği

Talas Belediyesi ile Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Atıktan Sanata: Geçmişten Geleceğe İleri Dönüşüm Yarışması ve Çevre Şenliği', Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dünya Çevre Günü ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonda öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı birbirinden özgün eserler sergilenirken, dereceye giren okullar da ödüllerine kavuştu.

İlçe genelinden 30 okulun katıldığı yarışmada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geri dönüşüm malzemelerini sanat eserlerine dönüştürerek çevreye duyarlılık konusunda önemli mesajlar verdi. Gün boyu süren etkinliklerde halk oyunları, zeybek gösterileri, bilim etkinlikleri ve sergiler de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ödüller sahiplerini buldu

Gün sonunda yarışmada dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Anaokulu kategorisinde birinciliği Şehit Osman Kirik Anaokulu, ikinciliği Hikmet Hüseyin Erdener Anaokulu, üçüncülüğü ise Özel Safa Anaokulu elde etti. Ödüller İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Yıldız tarafından verildi.

İlkokul kategorisinde Cemil Baba İlkokulu birinci olurken, Özel Safa İlkokulu ikinci, Mevlana İlkokulu üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İshak Orhan takdim etti. Ortaokul kategorisinde Erciyes Koleji Ortaokulu birincilik elde ederken, Şehit Burhan Kaplan Ortaokulu ikinci, Özel Safa Ortaokulu üçüncü oldu. Bu kategorideki ödüller Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından verildi. Lise kategorisinde ise Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilgiler Proje Okulu ikinci, Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Ödüller Talas Kaymakamı İlyas Memiş tarafından takdim edildi. Lise kategorisindeki Jüri Özel Ödülü'nü ise Türkan ve Mehmet Altun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Ödül, protokol üyeleri tarafından verildi.

Çevre şölenine dönüştü

Etkinlik; çevre bilincinin sanatla, eğitimle ve toplumsal farkındalıkla buluştuğu örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı. - KAYSERİ