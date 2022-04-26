Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi - Son Dakika
Üye Girişi

Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi

26.04.2022 00:57
Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi

Talas Belediyesi tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde çok özel bir sergi açılıyor.

Talas Belediyesi tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde çok özel bir sergi açılıyor. Osmanlı döneminde dünyaca ünlü hattatlar tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim'lerin tıpkıbasımları, düzenlenen sürekli sergi ile kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Küratör Ahmet Taner Özer'in hediye ettiği, orijinallerinin Topkapı Sarayı ile devlet müzelerinde bulunduğu ve özel izinle görülebilen birbirinden değerli Kur'an-ı Kerim'in tıpkıbasımları, Kur'an-ı Kerim saklama kapları, hilye-i şerif örnekleri, hat yazımında kullanılan kalem çeşitleri, el yapımı kağıtların sunulduğu Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'nde meraklılarını misafir edecek. Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği Mushafın tıpkıbasımının da yer aldığı ve 27 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Tablakaya Mahallesi Muammer Bey Caddesi'nde bulunan tarihi Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde kapılarını açacak serginin son hazırlıkları tamamlandı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kur'an-ı Kerim'in insanın dünya ve ahiret mutluluğu için evrensel bir mesaj olduğuna dikkat çekerek; "Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın insanlara seslenişidir. Allah, rahmetinin bir eseri olarak insanlara hakkı ve adaleti tanıtan ayetleri, Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığı ile bildirmiştir. Peygamberimiz de bunların hayata nasıl uygulanacağını kendi yaşantısıyla göstermiştir. Bu mesaj inmeye başladığı andan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Kur'an'ın yazılması, Arap yazısını geliştirmiş ve adına 'Hüsn-i Hat Sanatı' denilen bir tür olarak İslam kültüründeki yerini almıştır. Hüsn-i Hat Sanatı'nın en güzel örnekleri yazılan Mushaflarda, levhalarda ve cami süslemelerinde ortaya çıkmıştır. Bir Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde inmeye başlayan Kur'an'ın bu ilahi feyzinden istifade edebilmek için nüzul başlangıcının seneyi devriyesi olan bu gecede Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergimizi açmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın, sergide ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki 8 kısa surenin sanal gerçeklik tekniğiyle ziyaretçilere görsel olarak izlettirileceğini ve bu teknikle Hz. Nuh'un gemisi, Kabe ve Mescid-i Aksa'nın o dönemdeki halinin görüleceğini söyledi. Sergide her bir tıpkıbasım eserin yanına gelindiğinde ziyaretçilere verilen kulaklıklarla o Mushaf ile ilgili bilgilerin dinlenebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, serginin sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan cep boyutundaki Kur'an-ı Kerim ve Meali'nin hediye edileceğini kaydetti. Başkan Yalçın, serginin süresiz şekilde açık kalacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Talas Belediyesi'nin Çocuk Festivali renkli görüntüler oluşturdu Talas Belediyesi'nin Çocuk Festivali renkli görüntüler oluşturdu

Talas Belediyesi, Hilye i Şerif, Kadir Gecesi, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement