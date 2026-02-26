Başkan Yalçın gönül sofrasında vatandaşlarla iftar açtı - Son Dakika
26.02.2026 13:54  Güncelleme: 13:55
Talas Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kurulan İkram Sofrası ile yüzlerce vatandaşı bir araya getirerek dayanışma ve paylaşmanın örneğini sergiliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iftar sofralarında hemşehrileriyle birlikte dualar ederek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Talas Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kurulan İkram Sofrası, birlik ve beraberliğin en güzel tablolarından birine daha sahne oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yıl olduğu gibi bu yıl da gönül sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek iftarını hemşehrileriyle birlikte açtı.

Mevlana Mahallesi Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı içerisinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Yalçın, aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşadı. Ramazan'ın bereketini ve manevi atmosferini Talas'ta hep birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Yalçın, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bir haftadan bu yana soframız siz değerli vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Dua edelim. Allah nice Ramazanlara, bayramlara, Kadir Gecelerine sağlıkla erişmeyi nasip etsin. Cenabı Allah devletimize zeval vermesin, yağan yağmuru ve karı bereketli eylesin. Afetinden korusun. Hepinize sağlıklı, mutlu nice güzel günler diliyorum. Burada çalışan ve sizlere hizmet eden mesai arkadaşlarıma da sizler adına teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun."

Ramazan'ın bereketi Talas'ta paylaşılıyor

Her akşam yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan İkram Sofrası, sadece bir iftar organizasyonu değil; dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın güçlü bir sembolü olmaya devam ediyor. Talas Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda vatandaşlar hem iftarlarını açtı hem de Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşadı. Talas Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gönül sofralarını kurmaya ve hemşehrilerini aynı bereket halkasında buluşturmaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Talas, İftar, Yerel, Son Dakika

