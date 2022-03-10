Talas'ta stokçuluk denetimi - Son Dakika
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Talas'ta stokçuluk denetimi

10.03.2022 00:57
Talas'ta stokçuluk denetimi

Son dönemlerde özellikle sıvı yağ başta olmak üzere gıda ürünlerinde gerçekleşen hızlı fiyat değişimleriyle birlikte Talas'ta da denetimler sıklaştırıldı.

Son dönemlerde özellikle sıvı yağ başta olmak üzere gıda ürünlerinde gerçekleşen hızlı fiyat değişimleriyle birlikte Talas'ta da denetimler sıklaştırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, marketler başta olmak üzere alışveriş yerlerinde ayçiçek yağı stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ve beraberindeki ekiplerle birlikte zincir marketlerin yanı sıra, yerel marketler ve alışveriş yerlerinde fiyat ve depo denetimi gerçekleştirdi.

İlçe genelinde devam eden denetimler kapsamında Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüğünden ekiplerle birlikte etiket-kasa uyumu fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda kontroller yapıldı. - KAYSERİ

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Mustafa Yalçın, alışveriş, Hisarcık, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta stokçuluk denetimi - Son Dakika


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