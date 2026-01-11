Talas Belediyesi'nden üniversitelilere sıfır atık yarışması - Son Dakika
Talas Belediyesi'nden üniversitelilere sıfır atık yarışması

Talas Belediyesi\'nden üniversitelilere sıfır atık yarışması
11.01.2026 10:30  Güncelleme: 10:32
Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması, gençlerin gastronomi yeteneklerini sergilerken çevre bilincini artırmayı amaçlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri 30 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek.

Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi iş birliğinde, çevre bilincini mutfak kültürüyle buluşturan örnek bir organizasyon daha hayata geçiriliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması, gençlerin gastronomi alanındaki yeteneklerini sergilerken, sürdürülebilir yaşam anlayışını mutfaktan başlayarak yaygınlaştırmayı hedefliyor.

'Mutfakta Dönüşüm Var - Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası' sloganıyla gerçekleştirilecek yarışma gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen organizasyon, üniversiteli gençleri çevreye duyarlı üretimin aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Ocak'a kadar başvurularını https://ulakbel.talas.bel.tr/WebBasvuru/sifir-atik-yemek-yarismasi#/ adresinden yapabilecek. Başvuruların ardından jüri değerlendirmesiyle 24 Şubat'ta ön eleme gerçekleştirilecek. Ön elemeden geçmeye hak kazanan yarışmacılar ise 30 Mart Sıfır Atık Günü'nde düzenlenecek uygulamalı final yarışmasında hünerlerini sergileyecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada Talas Belediyesinin sıfır atık konusundaki kararlı ve sürdürülebilir çalışmalarına dikkat çekti. Başkan Yalçın, sıfır atığın Talas'ta bir proje değil, bir yaşam kültürü haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi;

"Biz sıfır atığı yalnızca çevreyle ilgili bir başlık olarak değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Talas Belediyesi olarak okullarda, kamu alanlarında ve günlük yaşamın içinde sıfır atık bilincini yaygınlaştıran çok sayıda uygulamayı hayata geçirdik. 'Mutfakta Dönüşüm Var' başlığıyla yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla özellikle evlerde ve mutfaklarda israfın önlenmesine dikkat çektik, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda önemli bir bilinç oluşturduk."

Başkan Yalçın, bu çalışmaların ulusal düzeyde de takdir gördüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Talas Belediyesi olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ödüle layık görülmek, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesidir. Bu anlayışı gençlerimizle ve üniversitelerimizle birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Gençlerin bu sürecin en önemli paydaşı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Gençlerimizin mutfakta ortaya koyacağı her bilinçli dokunuş, aslında geleceğe bırakılan temiz bir mirastır. Bu yarışmayı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Uygulamalı final yarışması, Kayseri Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ev sahipliğinde yapılacak. Final programı, üniversitenin Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler önemli ödüllerin sahibi olacak. Birinci 30 bin TL, ikinci 25 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödül kazanacak. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

