Talas\'ta Üniversite Öğrencilerine Özel Kültürel Gezi Düzenlendi

Talas Belediyesi; Turizm Haftası dolayısıyla ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik özel bir gezi programı düzenledi. Üstü açık gezi otobüsüyle gerçekleştirilen Rota Talas etkinliğinde öğrenciler Talas'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

İlçeyi her yaştan kesime tanıtmaya yönelik yürütülen Rota Talas turu tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamında düzenlenen gezide Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yer alan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi, Klasik Sanatlar Akademisi, Tıpkıbasım Mushaflar Sergisi ve Yaman Dede Kültür Evi gibi önemli duraklar ziyaret edildi. Gençler, Talas'ın köklü geçmişine ışık tutan mekanlarda hem bilgilendi hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe, Talas'taki farklı yurtlarda kalan kız öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hunat Hatun, Şule Yüksel, Pertevniyal Sultan ve Melikgazi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan gençler geziye katılarak Talas'ın kültürel dokusunu yerinde keşfetti.

Geziyle ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlere yönelik yapılan bu tür etkinliklerin sadece birer gezi değil, aynı zamanda birer kültür köprüsü olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, "Gençlerimizin yaşadıkları şehri sadece konakladıkları bir yer olarak görmelerini istemiyoruz. Talas'ın tarihini, ruhunu ve kültürel zenginliğini tanımalarını, hissetmelerini arzu ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir şehri tanımak, ona sahip çıkmanın ilk adımıdır" dedi. Başkan Yalçın ayrıca, üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas'ın geçmişinin izlerinin bugünün dinamizmiyle birleştiği çok özel bir coğrafya olduğunu belirterek, "Biz de bu mirası sadece korumakla kalmayıp, onu genç nesillere ilham verecek birer değer olarak sunmak istiyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken, geçmişi unutmadan yola çıkmalarını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ