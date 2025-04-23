Talas'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Düzenlenecek - Son Dakika
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Yerel

Talas'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Düzenlenecek

Talas\'ta \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' Programı Düzenlenecek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 25 Nisan Cuma günü Dedeoğlu Parkı'nda vatandaşlarla buluşarak, yapılan hizmetleri anlatacak ve soruları yanıtlayacak. Program, Türkiye genelinde gerçekleştirilen yerel yönetim uygulamalarının bir parçası.

23.04.2025 10:28  Güncelleme: 10:32
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Talas'ta katılımcı yerel yönetim anlayışı hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 25 Nisan Cuma günü vatandaşlarla bir kez daha buluşacak. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Başkan Yalçın bu kez de Dedeoğlu Parkında hem yapılan hizmetleri anlatacak hem de mahalle sakinlerinin sorularını doğrudan yanıtlayacak.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen programın Talas'taki ikinci toplantısı, saat 16.45'te Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı Osmanlı Evi yanında gerçekleştirilecek.

Projeler anlatılacak, sorular cevap bulacak

İlk toplantısı Mevlana Mahallesi'nde yoğun ilgi gören programda, Başkan Yalçın 7/24 Kütüphane'den Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na, Ali Dağı 360 Kafe'den 'Belediye Mahallemizde' uygulamasına kadar pek çok önemli projeyi vatandaşlarla paylaşmıştı. Sunumun ardından ise vatandaşlar, merak ettikleri her konuyu doğrudan Başkan Yalçın'a sorma fırsatı bulmuştu. Aynı samimi ortam bu kez Dedeoğlu Parkı'nda kurulacak. Programın, bir ay içinde dört farklı noktada düzenlenmesi planlanıyor.

Başkan Yalçın'dan açık davet: "Gelin, Talas'ı birlikte konuşalım"

Toplantı öncesi çağrıda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların her zaman fikirlerine önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Üç yılı aşkın süredir Şeffaf Oda'da hemşehrilerimizle bire bir görüşüyoruz. Şimdi de mahalle buluşmalarıyla bu iletişimi daha da güçlendiriyoruz. İlk programda gördük ki halkımız hem anlatılan hizmetleri merak ediyor hem de yüz yüze konuşmak istiyor. Tüm Talaslıları 25 Nisan Cuma günü saat 16.45'te Dedeoğlu Parkı Osmanlı Evi yanına bekliyorum." - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Düzenlenecek - Son Dakika

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