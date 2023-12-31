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Talas'taki Yaman Dede Konağı'nda Hilye-i Şerif sergisi açıldı - Son Dakika
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Talas'taki Yaman Dede Konağı'nda Hilye-i Şerif sergisi açıldı

Talas'ın tarihi değerlerinden Yaman Dede Konağı, Hilye-i Şerif sergisine ev sahipliği yapıyor. Talas Belediyesi tarafından kurulan Hilye-i Şerif Odası, Türkiye'de birçok önemli mekanda sergilenen Hilye-i Şeriflerin tamamını bir arada görme imkanı sunuyor. Sergide, Emine Servet Hanım tarafından yapılan ve kadın hattat tarafından yazılan tek eser olan Hilye-i Şerif de bulunuyor.

Talas\'taki Yaman Dede Konağı\'nda Hilye-i Şerif sergisi açıldı
31.12.2023 - 10:27,
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Talas'ın tarihi değerlerinden Yaman Dede Konağı, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı.

Tarihi konağın içerisinde Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisinden sonra şimdi de tıpkıbasım Hilye-i Şeriflerden oluşan bir bölüm oluşturuldu. Talas Belediyesi tarafından kurulan Hilye-i Şerif Odası aynı zamanda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Birbirinden kıymetli hattatlara ait olan ve Türkiye'de Topkapı Sarayı başta olmak üzere birçok önemli mekanda sergilenen Hilye-i Şeriflerin tamamının bir arada görülebildiği tek adres olma özelliğini bünyesinde barından mekanda, Osmanlı dönemine ait birçok Hilye-i Şerif bulunuyor. 17. ve 21. yüzyıllarda önemli hattatların elinden çıkmış eserler arasında Emine Servet Hanım tarafından 1867 yılında yapılan Hilye-i Şerif bulunuyor. Eser, odadaki hilyeler arasında, kadın hattat tarafından yapılan tek eser olma özelliği taşıyor.

Hilye-i Şerif nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in siması ve fiziki özelliklerinin anlatıldığı, hat sanatlarının inceliklerini de yansıtan eserlerdir. Bazı kaynaklara göre Hilye-i Şerif, Hz. Peygamberin, ağır bir hastalık geçirdiği dönemde kızının ağlayarak "senin gül yüzünü bir daha nasıl göreceğiz" demesi üzerine Hz. Ali'ye (r.a) yazdırdığı kelimelerden oluşan tasvirlerdir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Talas'taki Yaman Dede Konağı'nda Hilye-i Şerif sergisi açıldı - Son Dakika
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