Talas İnovasyon Merkezi'nden TEKNOFEST 2026'da 56 proje yarı final başarısı - Son Dakika
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Talas İnovasyon Merkezi'nden TEKNOFEST 2026'da 56 proje yarı final başarısı

Talas İnovasyon Merkezi\'nden TEKNOFEST 2026\'da 56 proje yarı final başarısı
03.06.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
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Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, TEKNOFEST 2026'da farklı yaş gruplarından 56 projeyle yarı finale kalarak büyük başarı elde etti. Başkan Yalçın, gençlerin milli teknoloji hamlesine katkısından gurur duyduklarını belirtti.

Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Talas İnovasyon Merkezi, TEKNOFEST 2026'da elde ettiği başarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin hazırladığı toplam 56 proje, çeşitli kategorilerde yarı finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sunan Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmeye devam ediyor. TEKNOFEST 2026 başvurularında ortaya koyulan performans, merkezde yürütülen eğitim ve proje çalışmalarının somut bir göstergesi oldu.

Her kademede büyük başarı

Yarı finale kalan projelerin dağılımı da dikkat çekti. Üniversite seviyesinde farklı kategorilerde 5 proje, lise seviyesinde 8 proje, ortaokul seviyesinde 27 proje ve ilkokul seviyesinde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması kategorisinde 16 proje yarı finale yükselmeyi başardı. Toplam 56 projenin yarı final başarısı elde etmesi, Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geleceğin teknolojisi Talas'ta şekilleniyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin üretmesini, araştırmasını ve geliştirmesini son derece önemsiyoruz. Talas Belediyesi olarak kurduğumuz İnovasyon Merkezimizde gençlerimize sadece eğitim vermiyor, aynı zamanda hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir ortam sunuyoruz. TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükselen 56 projemiz bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, ailelerini, eğitmenlerimizi ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Milli Teknoloji hamlesine katkı

Teknoloji üretiminin küçük yaşlarda başlayan bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Gençlerin TEKNOFEST başarıları

Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, son yıllarda TEKNOFEST organizasyonlarında elde ettiği başarılarla Türkiye çapında adından söz ettirmeyi başardı. Merkez bünyesinde eğitim alan öğrenciler, TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde ilkokul kategorisinde Türkiye birinciliği elde ederek şampiyonluk kupasını Kayseri'ye getirirken, ortaokul kategorisinde Türkiye 10'unculuğu ve lise kategorisinde de "En İyi Sunum ve Ticarileştirme Potansiyeli" ödülüne layık görüldü. Şampiyon takıma ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

Aynı başarı çizgisini TEKNOFEST İstanbul'da da sürdüren Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi ekipleri, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Şampiyonlar Ligi bileti kazanırken, üniversite kategorisinde finallere kalan tek belediye teknoloji takımı olarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece Talaslı gençler, KKTC'deki Türkiye birinciliğinin ardından İstanbul'da da adlarını zirveye yazdırarak TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas İnovasyon Merkezi'nden TEKNOFEST 2026'da 56 proje yarı final başarısı - Son Dakika

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