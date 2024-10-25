Tanker Motosiklete Çarptı, Genç Yaralandı

Yerel

Akaryakıt tankerinin çarptığı motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada

ANTALYA - Alanya'da akaryakıt taşıyan tankerin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Alanya'nın çevreyolu güzergahında saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. Mersin istikametinden Antalya istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 BKK 803 plakalı motosiklete, akaryakıt taşıyan tanker çarptı. Kaza sonrası çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen genç, park halinde bulunan tırın altına girdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alanya Devlet hastanesine götürdü. Kazaya karışan motosiklet ise çekici vasıtasıyla emniyet garajına götürüldü.

Olay anı bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.