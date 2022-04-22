Tanoğlu: "Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır" - Son Dakika
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Tanoğlu: "Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır"

22.04.2022 10:48
Tanoğlu: "Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanoğlu mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır.

Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; Kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ERZİNCAN

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Erzincan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tanoğlu: 'Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır' - Son Dakika


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