Tanrıkulu, Batman'da çiftçiler için mısırda en az 17 bin lira istedi - Son Dakika
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Tanrıkulu, Batman'da çiftçiler için mısırda en az 17 bin lira istedi

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Tanrıkulu, Batman\'da çiftçiler için mısırda en az 17 bin lira istedi
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Batman'da mısır üreticileriyle bir araya geldi. Tanrıkulu, maliyetlerdeki yüzde 50'yi aşan artışa işaret ederek çiftçinin kilogram başına en az 17 bin lira beklediğini, piyasada ise 14 bin lira verildiğini dile getirdi.

Haber: Serhat YETÜT

(BATMAN) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Batman Ziraat Odası'nı ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Mısır üreticilerinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlandığını belirten Tanrıkulu, mısır fiyatının kilogram başına en az 17 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Batman'da mısır hasadının başlaması dolayısıyla Ziraat Odası'nı ziyaret ederek üreticilerle görüşen Tanrıkulu, çiftçilerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

"ÇİFTÇİMİZ ZARAR ETTİ"

Batman'da mısır hasadının başladığını belirten Tanrıkulu, "Geçtiğimiz yıl mısırın kilogramına 11 bin 300 lira fiyat verildi. Çiftçimiz zarar etti. Ancak tarlasını boş bırakma imkanı olmayan çiftçimiz, bu yıl da mısır ekmek zorunda kaldı" dedi.

"GİRDİ MALİYETLERİNDE YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI"

Üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekin Tanrıkulu, "Bu yıl mazot, gübre, ilaç ve tohum başta olmak üzere girdi maliyetlerinde yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandı. Çiftçi şimdi hasat yapacak. Ancak bugün biçim maliyeti bile mısırın satış fiyatını karşılamıyor. Çiftçinin beklentisi kilogram başına yaklaşık 17 bin lira. Piyasada ise şu anda 14 bin lira civarında fiyat veriliyor. Mısır fiyatının tekellerin eline bırakılmaması, çiftçinin emeğinin ve alın terinin karşılığını alabilmesi için fiyatın en az 17 bin lira olması gerekiyor" diye konuştu.

"BARİ MISIRDA ETMEYİN"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile hükümete çağrıda bulunan Tanrıkulu, "Bari çiftçiyi mısırda mağdur etmeyin. Buğdayda ettiniz, mercimekte ettiniz, arpada ettiniz. Bari mısırda etmeyin" dedi.

Kaynak: ANKA
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