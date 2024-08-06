Tansu Çiller, Eski Çalışma Arkadaşının Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tansu Çiller, Eski Çalışma Arkadaşının Cenaze Törenine Katıldı

Tansu Çiller, Eski Çalışma Arkadaşının Cenaze Törenine Katıldı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleşen cenaze törenine katılarak, kayınvalidesi vefat eden eski çalışma arkadaşı emekli Müsteşar Mehmet Koyuncu'yu yalnız bırakmadı.

06.08.2024 14:59  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleşen cenaze törenine katılarak, kayınvalidesi vefat eden eski çalışma arkadaşı emekli Müsteşar Mehmet Koyuncu'yu yalnız bırakmadı.

Söke çarşı esnafından merhum aşçı Cemal Özergin'in eşi, emekli müsteşar Mehmet Koyuncu'nun kayınvalidesi Mahizer Özergin (92), yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Özergin'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Merkez Kocacami'de kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine eski başbakanlardan Tansu Çiller de katılarak eski çalışma arkadaşı Müsteşar Mehmet Koyuncu'yu acı gününde yalnız bırakmadı. Tansu Çiller, Koyuncu'ya taziye dileklerini iletti. Çiller'in yanı sıra cenaze törenine Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal, Belediye Başkan Yardımcısı Vural Tosun, Söke'nin iş ve siyaset camiasının önde gelen isimleri ve birçok vatandaş da katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Koyuncu, Tansu Çiller, Söke, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tansu Çiller, Eski Çalışma Arkadaşının Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tansu Çiller, Eski Çalışma Arkadaşının Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement