Tansu Çiller, Eski Çalışma Arkadaşının Cenaze Törenine Katıldı

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleşen cenaze törenine katılarak, kayınvalidesi vefat eden eski çalışma arkadaşı emekli Müsteşar Mehmet Koyuncu'yu yalnız bırakmadı.

Söke çarşı esnafından merhum aşçı Cemal Özergin'in eşi, emekli müsteşar Mehmet Koyuncu'nun kayınvalidesi Mahizer Özergin (92), yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Özergin'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Merkez Kocacami'de kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine eski başbakanlardan Tansu Çiller de katılarak eski çalışma arkadaşı Müsteşar Mehmet Koyuncu'yu acı gününde yalnız bırakmadı. Tansu Çiller, Koyuncu'ya taziye dileklerini iletti. Çiller'in yanı sıra cenaze törenine Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal, Belediye Başkan Yardımcısı Vural Tosun, Söke'nin iş ve siyaset camiasının önde gelen isimleri ve birçok vatandaş da katıldı. - AYDIN