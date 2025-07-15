Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Çanakkale ruhu, 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya çıktı - Son Dakika
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Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Çanakkale ruhu, 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya çıktı

15.07.2025 08:40
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Aziz milletimiz, tarih boyunca vatanına göz dikenlere karşı dimdik durmuş, Çanakkale'de yazdığı destanı 15 Temmuz gecesi bir kez...

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Aziz milletimiz, tarih boyunca vatanına göz dikenlere karşı dimdik durmuş, Çanakkale'de yazdığı destanı 15 Temmuz gecesi bir kez daha tekrarlamıştır" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü vesilesiyle günün anlam ve önemine değinen bir mesaj yayınladı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, mesajında 15 Temmuz'da yaşanan birlik ve beraberliği Çanakkale ruhunun bir kez daha ortaya çıkması olduğunu söyledi.

Türkiye, bir kez daha küllerinden doğmuş, hain emellere karşı demokrasiyi savunmuştur

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in yayınladığı mesajda, "Aziz milletimiz, tarih boyunca vatanına göz dikenlere karşı dimdik durmuş, Çanakkale'de yazdığı destanı 15 Temmuz gecesi bir kez daha tekrarlamıştır. O karanlık gece, milletimiz tanklara, uçaklara ve silahlara karşı inancıyla, cesaretiyle ve birlik ruhuyla karşı koymuş; hainlere geçit vermemiştir. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin kararlılığı sayesinde Türkiye, bir kez daha küllerinden doğmuş, hain emellere karşı demokrasiyi savunmuştur. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda bir işgal planının millet iradesiyle bozulduğu gündür. O gece sokaklara dökülen kadın, erkek, genç, yaşlı her bir vatan evladı, bu toprakların asla boyunduruk altına alınamayacağını haykırmıştır. Çanakkale'deki ruh neyse, 15 Temmuz'daki duruş da odur. Bu şanlı direnişi unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; başta aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

İsmail Kaşdemir, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Gelibolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Çanakkale ruhu, 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya çıktı - Son Dakika

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