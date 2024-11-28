Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Malatya'da yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

28.11.2024 21:57
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Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonla çok sayıda tarihi nesne ele geçirildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, A.Ö. İsimli bir şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, tarihi eser içeren çok sayıda nesne ele geçirildi.

Roma dönemine ait 7 adet ok ve mızrak ucu, Roma dönemine ait 3 adet yüzük, Bizans, Emevi ve Abbasi dönemlerine ait 45 adet sikke, 1 adet metal el dedektörü, 1 adet dedektör ve dijital ekranlı, sesli uyarı veren cihaz ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlemin başlatıldığı belirtildi. Ele geçirilen parçaların ayrıntılı olarak incelemeye alınacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

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