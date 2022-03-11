Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü - Son Dakika
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Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü

11.03.2022 14:07
Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü

Kilis'te, tarihi iki katlı evin ön cephesinde göçme meydana geldi.

Kilis'te, tarihi iki katlı evin ön cephesinde göçme meydana geldi.

Büyükkütah Mahallesi Dolap Pazarı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı tarihi Evin ön cephesinde çökme meydana geldi. Binanın ön cephesindeki taşlara yere düştü. Evde kimsenin ikamet etmediği, göçme esnasında ölen yada yaralan olmadığı bildirildi. Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Caddeyi trafiğe kapatarak, göçen evin etrafında bariyerlerle tedbir aldığı bildirildi. - KİLİS

Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü
Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü

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Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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