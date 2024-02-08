Tarihi evlerin yıkılması endişe yaratıyor

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Terk edilen, yıkılan veya yıkılmaya yüz tutan tarihi evler endişe kaynağı

Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar:

"Ufak bir yangında tüm mahallenin yanabileceğinden endişe duyuyoruz"

Mahalle halkı yaşanabilecek kazalardan kaygı duyuyor

Nebi Altınoluk; "Bu evlerde uyuşturucu kullananların yuvası oldu"

Mahsar Yüksel; "Çocuklarımızdan 'Baba şu eski binaya girenler var' diyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en önemli turistik bölgelerinden birisi olan tarihi Odunpazarı'nın arka sokaklarında terk edilen, yıkılan veya yıkılmaya yüz tutan evler, hiç de hoş olmayan görüntüler oluştururken, çevre sakinleri endişelerini dile getiriyor.

Eskişehir'in yıl içinde yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlandığı Odunpazarı bölgesinde arka sokaklar adeta kan ağlıyor. Sahipleri tarafından terk edilen bazı evler ilgisizlikten yıkılmaya yüz tutarken, bazı evler ise metruk halde bekliyor. Sadece turistlerin ağırlandığı bölgedeki evlerde yenileme çalışması yapılırken, arka sokaktaki evler ise yıkılmak üzere. Virane evlerden dolayı turistlerin ağırlanamadığı sokaklar mahalleliyi de rahatsız ediyor. Dede Mahalle Muhtarı Ömer Saraçlar ve mahalle sakinleri endişelerini dile getirdi.

"Ufak bir yangında tüm mahallenin yana bileceğinden endişe duyuyoruz"

Odunpazarı bölgesinde terkedilmiş vaziyetteki eski binaların artık yıkılmak üzere olduğunu belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, ufak bir yangında tüm mahallenin yanabileceğinden endişe duyduklarını ettiklerini ifade etti. Saraçlar, "Belediyeyle ortak çalışmamız sayesinde mahallemizde 20-25 metruk binamızı yıktık, ama bazı binalar var ki korumada olduğundan dolayı bir şey yapamıyoruz. Ev sahipleri olduğu halde terk edilmiş binalar da bulunmakta. Görmüş olduğunuz bu binada 1 ay öncesine kadar bir duvar vardı ama o duvar kendiliğinden yıkıldı eğer ki duvar yıkıldığı zaman burada bir çocuk veya mahalle sakini olsaydı kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Bu binanın koruma altında olduğu belediye tarafından tespit edildi bu nedenden dolayı da belediye herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Koruma Kurulundan da 'buraya hiçbir şey yapamazsınız, dokunamazsınız' diye bir uyarı geldi ve bu şekilde yarım kaldı. Madde bağımlıları olsun, kötü niyetli insanlar olsun eğer ki bu binadan bir yangın başlarsa Allah korusun ki tüm mahalle yanacak." dedi.

"Bu evlerde uyuşturucu kullananların yuvası oldu"

Odunpazarı bölgesine gelen turistlerin sadece belli yerlerde vakit geçirdiğini ve arka sokaklara girmediklerini belirten bölge sakinlerinden Nebi Altınoluk, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle metruk binaların ne kadar kötü göründüğünü ve mahalleye zarar verdiğini hep beraber görüyoruz. Aynı zamanda başka illerde metruk binaların insanların üzerine yıkıldığı geçen basına da yansıtıldı. Buralardan geçen çocukların üzerine yıkılma tehlikesi var ve hiçbir önlem alınmadı. Biz bundan çok rahatsızız, bu metruk binaların bir an önce yıkılmasını ve görmüş olduğunuz tarihi dokuya örnek olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızdan 'Baba şu eski binaya girenler var' diyorlar "

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mahsar Yüksel ise yetkililere seslenerek " Bu görüntü Odunpazarı'na yakışmıyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz bir an önce bu eski binaların yıkılmasını talep ediyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz bu binaların altında kalabilir. Çocuklarımızdan ve çevremizden sürekli bize 'baba şu eski binaya girenler var' ifadelerini duyuyoruz. Biz bunları dile getiriyoruz ama kimse bizi önemsemiyor" ifadelerini kullandı.