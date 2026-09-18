Tarihi Kentler Birliği meclisi Kayseri\'de toplandı, 493 belediye bir arada

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2026 Yılı Olağan 2. Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insana değer vermek, insan odaklı hizmet etmek hepsinden önemli" dedi.

TKB'nin 2026 Yılı Olağan 2. Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Bir otelde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yaratılmışların en şereflisi insana hizmet etmek için çırpınan bir güzel heyet var, güzel bir ekip var burada. Ben hep böyle görüyorum. Herkes kendi şehrine layık olmaya, onun daha iyi tanınmasını, onun daha güzel hizmetlerle buluşmasını sağlamaya gayret gösterir. Elbette ufku, gayreti, çabası ve imkanı neyse onları hayata geçirmeye gayret ediyor. Ekip önemli. Ortak akıl çok daha önemli. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle insana değer vermek, insan odaklı hizmet etmek hepsinden önemli olsa gerekir. Bu açıdan yerel yönetimler hep bunu amaçlamıştır. Elbette yol yaparız, kaldırım yaparız, asfalt yaparız, park bahçelerimize düzenleme yaparız, cenaze hizmetleri veririz. Hizmetin çeşidi çoktur ama bütün bunların yanında hem geçmişimize hem mevcut durumumuza, konumumuza hem de geleceğimize karşı şehirlerin hizmetkarları olarak olarak sorumluluklarımız vardır. Bu sorumlulukları asla göz ardı edemeyiz. 'Har vurup, harman savurma' diye nitelendirilen böyle bir davranışa hiçbir kimsenin tenezzül edeceğini zannetmiyorum. Elbette daha iyisini, daha güzelini, daha da insanların hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem onları adeta memnun edecek bir anlayış içerisinde hizmet yapmayı sürdürürüz" dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Büyükkılıç, "Tarihi sorumluluk bilinci 2000'li yıllarda gündeme geldi. Elbette daha önce şehrimizle ilgili hepimiz çalışmalar yapıyorduk ama bütün bunların yanında tarihi doku ile ilgili şöyle bir eser gördüğümüz zaman burnumuzu kıvırıyor, 'boş ver ya' falan diyorduk. Ben her şeyden önce Metin Sözen hocamı rahmetle, minnetle anıyorum. Adeta ekol ve okul anlayışı içerisinde her birimizi yetiştirmeye, her bölgemizin özelliğine uygun projeleri hayata geçirmeye ve tarihi doku ile ilgili geleceği, mevcudu hem koruma hem de geleceğe taşıma adına hepimize çaba gösteriyor, bir şeyler öğretmeye gayret ediyordu. Bundan nasiplenenler oluyordu, nasiplenmeyenler oluyordu ama böyle bir değerin, böyle bir güzel insanın herhalde yerinin doldurulamayacağını hep beraber gözlemliyoruz. Şimdi de çok değerli hocalarımız var. Değerli merhum Metin Sözen hocanın yol arkadaşları var. Bizler de hep beraber onun yol arkadaşıyız ama 'gidenin yeri doldurulamıyor' diye laf var. Doldurmaya hep beraber özen göstermeliyiz. Ruhunu şad etmeliyiz. Tek yapı ölçeğinden elbette ki ada ölçeğine, sonra şehir ölçeğine, sonra bölge ölçeğine hep değerli büyüğümüzün hayalleriydi" ifadelerini kullandı.

"Bir belediye başkanı eğer başarılı olmak istiyorsa kendi ilçesinde ne kadar değer varsa öne çıkaracak"

TKB Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Bir belediye başkanı eğer başarılı olmak istiyorsa kendi ilçesinde, beldesinde veya kentinde ne kadar değer varsa bunların hepsini öne çıkararak bütün dünyaya tanıtmak için çalışması lazım. Çalıştığı zaman ne olur? Hem kendi ilini ve beldesini bütün dünyaya tanıttığı gibi, aynı zamanda bunların da kendi beldesine büyük bir zenginlik olacağını mutlaka görmüş olacak. Ama daha da önemlisi, bize geçmişten miras kalan bu eserlerin hepsine sahip çıkmak suretiyle, bizden sonra gelenlere de bir emanet olarak bunu devretmiş olacağız. Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kültürel mirasın korunması konusunda yerel yönetimler arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği zemini oluşturmak amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bugüne birliğimiz, belediyeleri uzmanlarla buluşturan, koruma politikalarının gelişmesine katkı sunan, bilgi ve deneyimin kentler arasında paylaşılmasını sağlayan çok önemli bir yapı haline geldi. Bugün 493 belediyemizin aynı çatı altında buluşması, bu ortak iradenin ve yıllar içerisinde oluşan güvenin en somut göstergesidir" şeklinde konuştu.