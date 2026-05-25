Tarihi Keşif ile Gençlik Bilinci
25.05.2026 10:56
Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, Bodrum'un tarihi zenginliklerini keşfetti, kültürel bilinci arttırdı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, anlamlı bir projeye daha imza attı. "Geçmişin İzinde Tarihi Birlikte Keşfediyoruz" programı kapsamında, Dumlupınar İlkokulu öğrencileri ve gönüllü gençler Bodrum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfetti.

Gençlerin tarih, kültür ve sanat bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, Bodrum'un dünyaca ünlü tarihi noktalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyunca süren etkinliklerde minik öğrenciler hem eğlendi hem de geçmişten günümüze uzanan kültürel miras hakkında önemli bilgiler edindi.

Program kapsamında ilk olarak, Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in yaşamına ve sanat hayatına ışık tutan Zeki Müren Müzesi ziyaret edildi. Öğrenciler, "Sanat Güneşi"nin kişisel eşyalarını, sahne kostümlerini ve ödüllerini büyük bir hayranlıkla inceleyerek Türk müzik tarihine dair keyifli bir yolculuğa çıktı.

Programın devamında Bodrum'un simgelerinden biri olan Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi ziyaret edildi. Tarihi yapıları yakından inceleyen öğrenciler, geçmiş medeniyetlere ait sualtı batıkları ve eserleri görme fırsatı bulurken bölgenin tarihi dokusunu yerinde keşfetti. Gençlik çalışanlarının rehberliğinde ve anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler Bodrum'un köklü geçmişi ve kültürel değerleri hakkında bilinç kazandı.

Gezinin son bölümünde ise doğal güzellikleri ve manzarasıyla dikkat çeken Gümüşlük Yel Değirmenleri alanı ziyaret edildi. Tarihi değirmenlerin gölgesinde ve doğa ile iç içe olan bu bölgede öğrenciler, günün yorgunluğunu atarak unutulmaz hatıralar biriktirdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; gençlerin sosyal, kültürel ve tarihi gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların milli ve kültürel değerlerle buluşturulmaya kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
