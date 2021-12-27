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Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu - Son Dakika

Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu

27.12.2021 23:24
Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından '999 Çeşit Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı' kuruldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından '999 Çeşit Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı' kuruldu.

Dernek Başkanı Gülçin Cömert, "Kültürel mirasımız Antandros kazılarımız devam ederken tanıtım amaçlı ve evlerinde hediyelik eşya üreten kadınlarımızla bir dayanışma örneği oluşturabilmek amacıyla Abdullah Efendi Konağı'nda yeni yıl öncesi hediyelik eşya pazarı kurduk. Yeni yılda sevdiklerimize özel üretim el yapımı armağanlar alarak, hem kültürel mirasa hem de bu ürünleri üreten kişilere katkıda bulunuldu. Gerçekten çok sıcak dost sohbetleri ve alışverişler gerçekleştirildi. Yeni yılda hediye olarak verilebilecek, el emeği göz nuru eserlerden oluşan yüzlerce ürün satışa sunuldu. Bahçede mangal köfte, yakılan güvenli izci ateşi önünde kahvemizi yudumlarken ikram edilen tatlı çeşitlerinin lezzeti ise bir başkaydı. 2 gün süren etkinlik hasret dolu dostluk, unutulmaz mutlu anlara sahne oldu. Üretenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Katılımcı olan tüm dostlarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu
Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu
Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu
Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu

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Altınoluk, Balıkesir, Yeni Yıl, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi konakta hediyelik eşya pazarı kuruldu - Son Dakika


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