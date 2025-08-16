Tarihi Sarı Köşk, Kadın Girişimcilerin Hizmetine Sunuldu - Son Dakika
Tarihi Sarı Köşk, Kadın Girişimcilerin Hizmetine Sunuldu

Tarihi Sarı Köşk, Kadın Girişimcilerin Hizmetine Sunuldu
16.08.2025 16:33  Güncelleme: 16:47
Yenişehir Belediyesi, 200 yıllık tarihi Sarı Köşk'ü Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği'ne tahsis etti. Başkan Ercan Özel, açılışta binanın artık kadın gücünün simgesi olacağını vurguladı.

Yenişehir Belediyesi'nin mülkünde yer alan tarihi evlerden biri olan Sarı Köşk, Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği'nin hizmetine verilerek halka kazandırıldı. Başkan Ercan Özel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin yansıtıldığı bu tarihi binaya, bugün bambaşka bir anlam daha yüklüyoruz. Bu bina; artık, emeğin, azmin, birlikteliğin ve kadın gücünün simgesi olacak" dedi.

2018 yılında Bursa Valiliği tarafından restore edilen ancak 7 yıldır atıl olarak kendi halinde bırakılan, Yenişehir Belediyesi'nin mülkü olan 200 yıllık Tarihi Sarı Köşk, Başkan Ercan Özel'in talimatıyla yaklaşık bir ay süren tadilatın ardından Yenişehir'de kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği'ne tahsis edildi. Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği'nin hizmetindeki bu binada mutfak atölyesi, çini atölyesi, seramik atölyesi, bulunurken, aynı zamanda kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması için kafetarya olarak da hizmet verecek.

Kadın gücünün simgesi olacak

Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği binasının açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin yansıtıldığı bu tarihi binaya, bugün bambaşka bir anlam daha yüklüyoruz. Bu bina; artık, emeğin, azmin, birlikteliğin ve kadın gücünün simgesi olacak. Yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen, Osmanlı mimarisinin zarif izlerini taşıyan ve bu değerli yapıyı, bugün yeniden hayatın içine katıyoruz. Üstelik bu defa içinde kadın emeği, kadın üretimi ve kadın dayanışması var" dedi.

'Bu yapıya ruh katacaklar'

Yenişehir Belediyesi olarak kadınların daima yanında olacaklarına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, "Kadın üretirse, toplum zenginleşir. Kadın güçlenirse, gelecek güvence altına alınır. Kadın ses çıkarırsa, toplumun vicdanı konuşur. Ben, cesaretleriyle, vizyonlarıyla, emekleriyle bu yapının duvarlarına bir ruh katacaklarından eminim. Bu anlamlı açılışın hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ercan Özel, Yenişehir, bursa, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarihi Sarı Köşk, Kadın Girişimcilerin Hizmetine Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:26
15:33
SON DAKİKA: Tarihi Sarı Köşk, Kadın Girişimcilerin Hizmetine Sunuldu - Son Dakika
