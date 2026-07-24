Tarım Arazileri Koruma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tarım Arazileri Koruma Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım Arazileri Koruma Çalışmaları Devam Ediyor
24.07.2026 10:55
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Afyonkarahisar'da arazi etüt ve denetim çalışmalarıyla tarım arazilerinin korunması hedefleniyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması amacıyla arazi etüt, inceleme ve denetim çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Toprak kaynaklarımızın korunması, tarım arazilerinin amacına uygun kullanımının sağlanması ve sürdürülebilir arazi yönetiminin desteklenmesi amacıyla, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında arazi etüt, inceleme ve denetim çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Bu çerçevede, il müdürlüğümüze yapılan tarımsal amaçlı yapılar, hayvancılık tesisleri, seralar, bağ evleri ve depolar, tarım dışı yatırımlar, Güneş Enerji Santralleri (GES), madencilik faaliyetleri ile imar planlarına ilişkin başvurular, teknik personellerimizce yerinde incelenmektedir. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında arazi sınıf tespitleri titizlikle yapılarak, tarım arazilerinin korunmasına ve mevzuata uygun kullanımına yönelik gerekli teknik değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Tarım, Afyon, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım Arazileri Koruma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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