Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı: Çeltik alım fiyatı düşük açıklanırsa üretici tedirgin olur - Son Dakika
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Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı: Çeltik alım fiyatı düşük açıklanırsa üretici tedirgin olur

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Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, çeltik alım fiyatının düşük açıklanacağından kaygı duyduğunu belirterek, fiyatların maliyetlerin üstünde olması gerektiğini söyledi. Erken, çeltik kilogram satış fiyatının 18 liraya kadar düştüğünü ve maliyetlerin bir önceki yıla göre yüzde 50-70 daha fazla olduğunu ifade etti. Üreticinin gelecek yıl tekrar çeltik üretimi yapabilmesi için fiyatların yeterli düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

26.07.2024 17:45
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(EDİRNE) -Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, üreticinin açıklanacak çeltik alım fiyatının düşük açıklanacağından kaygı duyduğunu belirterek "Kesinlikle fiyatların maliyetlerin üstünde olması gerekir ki, bir dahaki yıl tekrar çeltik üretimi yapabilelim" dedi.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, bugün yaptığı açıklamada çeltik üreticisinin fiyat beklentisinden dolayı tedirgin olduğunu ifade etti. Erken, çeltik kilogram satış fiyatının 18 liraya kadar düştüğünü, açıklanacak fiyatın maliyetin üstünde olması gerektiğini kaydetti.

"Maliyetler bir önceki yıla göre yüzde 50- 70 daha fazla oldu"

Erken, şunları söyledi:

"Piyasada, marketlerde veya fabrika çıkışında 50 liradan aşağı pirinç yok ama geçen yıl hasat dönemi 20- 25 TL olan orta tane çeltiğimiz şu anda 18 liraya kadar düşmüştür. Tam maliyet yapmadık ama maliyeti 21- 22 lirayı bulan, bu yıl ilaçlamanın daha fazla olmasından kaynaklanan, elektriğin yükselmesinden, ilaçların dolar bazında yükselmesinden dolayı maliyetler bir önceki yıla göre yüzde 50- 70 daha fazla oldu. Maliyet 21-22 lirayı buluyor. Kesinlikle üretici tedirgin çünkü buğdayda geçen yıl, bu yıl verilen fiyat, diğer ürünlere verilen fiyat yüzde 20- 25 geçmediği gibi çeltik üreticisi de acaba ne olacak diye tedirgin olduğunu gözlüyoruz. Kesinlikle fiyatların maliyetlerin üstünde olması gerekir ki, bir dahaki yıl, tekrar çeltik üretimi yapabilelim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı: Çeltik alım fiyatı düşük açıklanırsa üretici tedirgin olur - Son Dakika

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